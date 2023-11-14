رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع الإشغالات بمحاور المدينة.. وإزالة فورية لروف مخالف

صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة إزالات لرفع الإشغالات بمحور جمال عبدالناصر، محور الكفراوي، الحى المتميز والحى الثالث.

يأتي هذا في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على أى مظاهر عشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

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تفاصيل حملة جمال عبد الناصر ومحور الكفراوي بمدينة 6 أكتوبر

وقال "النجار" إن حملة القطاع الجنوبي استهدفت الحي الثالث، وأسفرت عن إزالة روف مخالف لشروط تراخيص البناء بالقطعةرقم٩٤١ المجاوره٤، رفع إشغالات الباعة الجائلين بمحور الكفراوي وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور بالمحور المركزي ومحور الكفراوي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، كما أسفرت حملة القطاع الشرقى عن إزالة فورية لمنفذ بدون ترخيص، ضبط عدد من التكاتك ورفع عربة فول بالحى المتميز، بالإضافة إلى رفع الاشغالات بسنتر الهدايه وسنتر هاميس.

وأشار "النجار" إلى أن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن إزالة الباعه الجائلين بمحيط المفوضية، فضلا عن رفع الإشغالات والقيام بأعمال نظافة الطرق الرئيسية بمحور جمال عبد الناصر.

وشدد "النجار" على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.