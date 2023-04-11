رئيس جهاز 6 أكتوبر يؤكد استمرار حملات القضاء على "النباشين"

وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون، مؤكدا استمرار وتواصل الحملات اليومية للقضاء على ظاهرة “النباشين”؛ للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وكلف النجار إدارة التنمية والنظافة بتوجه المعدات اللازمة بتطهير ونظافة المكان بمنطقة الفاصلة بين بالحي ال12 و11، مؤكدا مواصلة حملات الإزالة لمواجهة أنواع المخالفات والإشغالات.

وأوضح أن الحملة استهدفت إزالة أعمال إشغالات بالحي الثامن سنتر التعمير، كما تمت أعمال إزالة الاستحواذات ورفع الإشغالات ورفع سيارة متهالكة تعيق حركة المرور بالأحياء ١١,١٠,١٢.

وأكد رئيس جهاز 6 أكتوبر، أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، وسيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات في المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.