وزارة الصحة بغزة: ما عرضه الاحتلال حول مستشفى الرنتيسى تمثيلية لا يوجد عليها دليل

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانا للرد على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول ما عرضه عن مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وأكدت أن ما عرضه الاحتلال حول مستشفى الرنتيسي للأطفال هو تمثيلية سمجة لا يوجد عليها دليل واحد يستحق الرد.

وأشارت الصحة في غزة إلى أن الاحتلال اعتبر وجود حفاضات أطفال في مستشفى للأطفال وبه نازحون على أنها أدلة استثنائية، فأي استخفاف هذا بعقول الناس وعقول العالم.

وأوضحت أن القبو الذي تحدث عنه ضابط الاحتلال الإسرائيلي الظاهر بالفيديو موجود ضمن تصميم المستشفى، ويضم الإدارة ومخازن المستشفى، وأصبح مكان إيواء للنازحين الهاربين من القصف للاحتماء به داخل المستشفى، مما تطلب توفير بعض الحمامات به، كما تم في كافة المستشفيات التي نزح إليها الأهالي كحاجة إنسانية لهم.

وزارة الصحة فى غزة: إخلاء مستشفى الرنتيسى تم تحت فوهة الدبابات وبنادق الاحتلال

وأضاف البيان أن إخلاء المستشفى تم تحت فوهة الدبابات وبنادق الاحتلال، فلماذا لم يتم اعتقال أحد من المقاومين المزعومين أو المحتجزين المزعومين؟.

وشددت الصحة في غزة على أن ما زعمه الاحتلال على أنه نفق موجود خارج المستشفى، فلماذا يتم الزج به عند الحديث عن المستشفى وما علاقة المستشفى بذلك؟، وهنا نستذكر حديث الاحتلال عن الفوهة التي عرضها في حديثه عن مستشفى حمد، ويقول إنها فوهة أحد الأنفاق المزعومة، وقد فند مصمم المستشفى هذه الادعاءات موضحا أن الفوهة مخصصة لخزان للوقود.

وتابعت الصحة: "الاحتلال عرض أسلحة مزعومة لا ندري من أين أحضرها، وعرضها بطريقة مرتبة تؤكد أنها جزء من التمثيلية السمجة، حيث لا يعقل أن يتعامل المقاومون المزعومون بهذه الطريقة وفي هذه الظروف القاسية من الحرب".

وأوضحت الصحة في غزة أن الجدول المعروض في فيديو الاحتلال هو جدول مناوبات فريق العمل في المستشفى، وهو جدول اعتيادي معمول به إداريًا في كل المستشفيات.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لديه مؤشرات على أن حركة حماس تحتجز رهائن أسفل مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة.