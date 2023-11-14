حماس: مقتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر ببيت حانون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إسرائيليين من مسافة صفر وإصابة 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وقالت الكتائب، في بيان لها قبل قليل، إن عناصرها أجهزوا على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر، وأصابوا 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

"رويترز": حماس مستعدة لإطلاق سراح 70 محتجزًا مقابل هذا الشرط

وفي وقت سابق من اليوم، قالت "رويترز" إن حركة "حماس" أبلغت وسطاء باستعدادها للإفراج عن نحو 70 طفلًا وامرأة، محتجزين في غزة، مقابل هدنة مدتها 5 أيام.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، قوله في تسجيل صوتي على "تليجرام": كان هناك جهد من الإخوة الوسطاء القطريين الأسبوع الماضي من أجل الإفراج عن محتجزي العدو من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة فلسطينية هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ الحادي عشر من نوفمبر من النساء والأطفال لدى العدو.

وأضاف: "تتضمن الهدنة وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لجميع أبناء شعبنا في جميع أنحاء قطاع غزة"، واتهم إسرائيل بأنها ما زالت "تماطل وتتهرب" من دفع ثمن هذا الاتفاق.

وتابع: "نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى والمحتجزين بأن استمرار العدوان الجوي والبري يعرض حتمًا حياة هؤلاء الأسرى للخطر الكبير كل ساعة".

وكانت ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق من أمس الإثنين، نقلًا عن مصادر مقربة من حركة حماس، أنها تشترط قبل إخلاء سبيل مخطوفين لديها بأن يتم إدخال 7000 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن حماس تشترط إطلاق سراح 35 امرأة مختطفة لديها مقابل 35 سجينة أمنية فلسطينية في السجون الإسرائيلية، وكذلك فهي على استعداد لإخلاء سبيل المخطوفين المدنيين الأحياء ومن بحوزتهم جنسية أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيًا تم اعتقالهم في إسرائيل لأسباب لا تتعلق بنشاط مسلح.