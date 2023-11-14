الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يؤكد هوية جندية محتجزة لدى حماس (فيديو)

محتجزة
محتجزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد هوية جندية محتجزة لدى حماس، وذلك بعد أن نشر الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو ظهرت فيه المحتجزة الإسرائيلية.

 

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أن المحتجزة تكون ابنة عائلة مارسيانو، ويُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الاحتلال هوية رهينة من أصل حوالى 240 شخصًا اختطفتهم حماس من جنوب إسرائيل خلال هجومها في السابع من أكتوبر الماضي.
 

وكانت نشرت حركة حماس، الإثنين الماضي، مقطع فيديو للجندية ظهرت فيه وهي تقرأ رسالة بالعبرية.

الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال جندية محتجزة محتجزة حماس وكالة فرانس برس القاهرة الإخبارية

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