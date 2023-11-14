الاحتلال الإسرائيلى: لدينا مؤشرات على احتجاز حماس لرهائن فى مستشفى بغزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطعًا مصورًا وصورًا، أمس الإثنين، تظهر ما قال إنها أسلحة خزنتها حركة حماس الفلسطينية في قبو مستشفى للأطفال في غزة، حيث قال أيضًا إنه استخدم على ما يبدو لاحتجاز رهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.

وأضاف "هاجاري" في مؤتمر صحفي: "وجدنا أيضًا دلائل تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في المكان، وهذا قيد التحقيق حاليًا، ولكن لدينا أيضًا معلومات استخباراتية تتحقق من ذلك".

وتابع: "حماس سيطرت على كل هذه المنطقة وشنت حربها على الإسرائيليين من هذا المستشفى".

وأشار المتحدث إلى أن القوات عثرت أيضًا على دراجة نارية عليها آثار أعيرة نارية والتي استخدمت على ما يبدو لنقل رهائن إلى غزة بعد هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر.

وأشار "هاجاري" إلى عثور القوات الإسرائيلية على نفق أسفل مشفى الرنتيسي، وشدد على أن "حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعلن الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.