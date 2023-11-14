الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى: لدينا مؤشرات على احتجاز حماس لرهائن فى مستشفى بغزة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

نشر الجيش الإسرائيلي مقطعًا مصورًا وصورًا، أمس الإثنين، تظهر ما قال إنها أسلحة خزنتها حركة حماس الفلسطينية في قبو مستشفى للأطفال في غزة، حيث قال أيضًا إنه استخدم على ما يبدو لاحتجاز رهائن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات عثرت على مركز قيادة به مستودع أسلحة يشمل قنابل يدوية وسترات انتحارية ومتفجرات أخرى خزنها مقاتلو حماس في قبو مستشفى الرنتيسي، وهو مستشفى للأطفال متخصص في علاج مرضى السرطان.

وأضاف "هاجاري" في مؤتمر صحفي: "وجدنا أيضًا دلائل تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن في المكان، وهذا قيد التحقيق حاليًا، ولكن لدينا أيضًا معلومات استخباراتية تتحقق من ذلك".

وتابع: "حماس سيطرت على كل هذه المنطقة وشنت حربها على الإسرائيليين من هذا المستشفى".

وأشار المتحدث إلى أن القوات عثرت أيضًا على دراجة نارية عليها آثار أعيرة نارية والتي استخدمت على ما يبدو لنقل رهائن إلى غزة بعد هجوم حماس المفاجئ في السابع من أكتوبر.

وأشار "هاجاري" إلى عثور القوات الإسرائيلية على نفق أسفل مشفى الرنتيسي، وشدد على أن "حربنا ضد حماس التي تستخدم المدنيين دروعًا بشرية".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قد أعلن الإثنين، أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وذلك بعد أكثر من 5 أسابيع من الضربات الإسرائيلية على القطاع.

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عوريف جنوب نابلس ويحاصر منزلا

عاجل.. استشهاد 31 شخصًا فى قصف إسرائيلى على مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟