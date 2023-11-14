الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كُن عونًا لأهل غزة.. بنك الطعام يُطالب بتقديم التبرعات لمساندة الأشقاء (صورة)

العدوان على غزة
العدوان على غزة

طالب بنك الطعام المصري، بتقديم التبرعات لأهل غزة المحاصرين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر بنك الطعام صورة عبر صفحته على "فيسبوك" كُتب عليها "كُن عونًا لأهل غزة.. نتكاتف من أجل غزة"، وعنونها بـ "جسر الإغاثة البري من مصر إلى غزة" في إشارة إلى قوافل المساعدات التي لم تتوقف منذ فتح معبر رفح، حيث يعمل البنك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والذي يضم الكثير من الجهات الخيرية والخدمية وآلاف المتطوعين، حيث يواصلون تجهيز القافلات المتجهة إلى قطاع غزة دون توقف.

بنك الطعام: فلسطين تواجه أزمة حقيقية

وكتب بنك الطعام المصري: فلسطين تُواجه أزمة حقيقية، كُن عونًا لأهل غزة في محنتهم بالإغاثات الغذائية بتبرعك من خلال بنك الطعام المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء في غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في  قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

بنك الطعام ينشر صورة “كن عونًا لأهل غزة.. نتكاتف من أجل غزة” للمطالبة بالتبرع من أجل أهالي القطاع المحاصرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليهم في أكتوبر الماضي
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