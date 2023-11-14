حازم الجندى: مواقف الرئيس السيسى تجاه إفريقيا تؤكد ثوابت مصر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية في نسخته الثانية، ركزت على تأكيد الجهود المصرية المستمرة لتيسير حركة التجارة بين مصر ودول القارة، لا سيما تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وإقامة العديد من الطرق الجديدة التي تربط بين دول القارة، مشيرا إلى أن تلك الجهود كان لها دور كبير في فتح أسواق جديدة لمنتجات القارة بين بعضهم البعض وبين مصر أيضا.

اهتمام كبير بدعم حركة التجارة الإفريقية

وأكد الجندي، في بيان له، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بدعم حركة التجارة الإفريقية والنمو الإيجابي نحو تحقيق مؤشرات اقتصادية يمكن من خلالها تفادي التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها مستجدات الساحة السياسية الإقليمية، وباتت تأثيرها تعرقل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي، كما أكد أن مواقف الرئيس السيسي تجاه إفريقيا تؤكد ثوابت مصرية تجاه الأشقاء.

وأشار إلى أن المعرض الإفريقي يستهدف تعزيز سبل التعاون وفتح آفاق استثمارية جديدة وتنمية الصادرات في مختلف المجالات، ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص المتاحة وفقا للإمكانيات الراهنة.

ولفت إلى أن مصر على أتم الاستعداد للتوسع في شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول القارة الإفريقية، والاستفادة من كافة المقومات والإمكانيات والخبرات المتبادلة في توسيع قاعدة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة والنقل، مشيرا إلى أن المعرض الحالي يتيح فرصة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، لعقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشتركة.

من جهته، قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية، بمثابة تأكيد لدعم مصر حركة التجارة الإفريقية من خلال زيادة فرص الاستثمار بين دول القارة السمراء.