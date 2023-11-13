الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شريف الجبلي: المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية أهم حدث في القارة

شريف الجبلي
شريف الجبلي

أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن مصر تستضيف المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية للمرة الثانية، وهو أهم معرض في القارة السمراء، يشارك فيه كل الدول الأفريقية سواء كانت منتجة أو مستوردة، بالإضافة إلى بعض الدول من خارج القارة.

وأوضح الجبلي، في حوار هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الدول الأفريقية تتميز بتنوع طبيعتها الاقتصادية، ولذلك لا يمكن التعامل معها بنفس المنهج.

وأشار إلى ضرورة فتح مراكز لوجستية تسهل عملية الاستيراد والتصدير، وإنشاء وكالة مصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرًا، بدلًا من شركة تنمية الصادرات التي لم تحقق أي نتائج.

الدول الافريقية مجلس النواب مصر لجنة الشؤون الأفريقية المعرض الأفريقي الثالث قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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