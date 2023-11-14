برلمانى: كلمة الرئيس بالمعرض الإفريقى دليل على دعم مصر القارة وتمكين شبابها

اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية بمثابة دليل على دعم مصر دول القارة السمراء، للتوسع في حركة التجارة وزيادة الفرص الاستثمارية، ما يحقق التنمية المستدامة للشعب الإفريقي.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حريصة على القيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة لدول القارة السمراء.

منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا المعرض يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، بالإضافة إلى تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

تحديات دولية عالمية وإقليمية

وأشار النائب عمرو عكاشة إلى أن النسخة الثالثة من المعرض تأتي في ظل ظرف اقتصادي عالمي عصيب منذ جائحة كورونا، التي أثرت بالسلب على عدد كبير من الدول الإفريقية، وما زالت دول العالم والدول الإفريقية من بينها تعاني للتخفيف من حدة هذه الأزمات المتلاحقة.

عقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن المعرض يعد فرصة كبيرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية، في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، ورسالة للعالم بأن إفريقيا مستعدة للتعاون على كل الأصعدة الاقتصادية.

واختتم بأن رؤية مصر لدعم للتنمية الشاملة في القارة السمراء تتفق مع استراتيجية الاتحاد الإفريقي 2063، خاصة فيما يتعلق بدعم الشباب الإفريقي الذي يمثل ركيزة المستقبل للقارة.