برلمانى: انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق بغزة وصمة عار على جبين العالم

وصف الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، انتشال نحو 50 شهيدًا من مدرسة البراق في قطاع غزة بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي بمثابة وصمة عار على جبين المجتمع الدولى والعالم كله.

وقال عبدالحميد، في بيان اليوم، إن هذه الجريمة وحدها كفيلة بإحالة مرتكبى المجازر البشرية والدموية من جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب النائب عن أسفه الشديد لاستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولى الذى لا يزال مستمرًا فى صمته ووقوفه متفرجًا على حرب الإبادة والمجازر البشرية، التى يقوم بها جيش الاحتلال الصهيونى ضد الفلسطينيين، والتى أدت إلى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين فى كل المدن والأراضى الفلسطينية المحتلة.

مطالبات للمنظمات الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ الفلسطينيين

وطالب الدكتور محمد عبدالحميد من شرفاء العالم ومنظماته ودوله الكبرى بسرعة التحرك لإنقاذ الفلسطينيين من الكوارث وحرب الإبادة التجويع والعطش والأمراض التى يعانى منها بسبب استمرار القذف الإسرائيلي وحصار قطاع غزة من كل اتجاه وقطع المياه والكهرباء ومنع الوقود، إضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس ومختلف مشروعات البنية الأساسية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن التاريخ لن يرحم المجتمع الدولى والعالم كله بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة على ما يحدث من جرائم لم تعرفها البشرية من قبل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون، الجمعة، جثامين عشرات الشهداء من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي بحي النصر شمال مدينة غزة، بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة.

وأفاد مراسل "شبكة فلسطين للأنباء" بأن أكثر من 50 شهيدًا، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار السن، انتشلوا من داخل المدرسة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قناصة إسرائيليين يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.