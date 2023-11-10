الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انتشال 50 شهيدًا من مدرسة البراق فى قطاع غزة بعد قصف للاحتلال

قصف غزة
قصف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، بانتشال نحو 50 شهيدًا من مدرسة البراق في قطاع غزة بعد قصف للاحتلال، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) نقلًا عن مصادر طبية في غزة.

 

وفي وقت سابق، كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن التطورات الميدانية في مدينة القدس المحتلة، موضحة أنه شهدت صلاة الجمعة اليوم 4 آلاف مصلٍ فقط مقارنة بـ50 و60 ألفًا في أيام الجمعة العادية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رشّت الشباب الفلسطيني بالمياه المخلوطة بالمواد الكيماوية أثناء أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس بسبب سياسة الإغلاقات.

 

القاهرة الإخبارية مدرسة البراق قطاع غزة

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