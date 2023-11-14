يوفنتوس يستفسر من إدارة مانشستر يونايتد عن موقف سانشو

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي التحرك لضم الانجليزي جادون سانشو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جادون سانشو مع فريق مانشستر يونايتد، بحلول 30 يونيو 2026، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المختص بالانتقالات، فإن يوفنتوس استفسر من مانشستر يونايتد عن بعض المعلومات حول إمكانية التعاقد مع جادون سانشو خلال الأيام الماضية.

وأفاد "رومانو"، بأن نادي يوفنتوس يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع تحمل إدارة مانشستر يونايتد جزء من راتب اللاعب.



ولم تجري أي مفاوضات بينالطرفين حتى الآن ولكن إدارة مانشستر يونايتد تفضل الانتظار حتى وصول عرض انتقال دائم.

جادون سانشو بدأ مسيرته ضمن شباب فريق واتفورد وانتقل لشباب مانشستر سيتي في 2015، ثم صعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2016، ثم انضم لصفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

متى بدأت أزمة سانشو وتين هاج؟

أزمة جادون سانشو وتين هاج بدأت عندما استبعد الأخير لاعبه من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم 3 سبتمبر الماضي، والتي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3، إضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.

وكتب سانشو عبر حسابه على منصة إكس ردًا على تصريحات مدربه: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأونه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".