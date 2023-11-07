تين هاج يطرد سانشو من "جروب واتساب" لاعبي مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، عن تصعيد جديد من الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، ضد لاعبه جادون سانشو.

متى بدأت أزمة سانشو وتين هاج؟

بدأت الأزمة بعدما قرر إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، استبعاده من قائمة الفريق الذي سافر إلى شمال لندن لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، يوم 3 سبتمبر الماضي، والتي انتهت بهزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3، إضافة إلى مشاركة سانشو كبديل مع مانشستر يونايتد في المباريات الثلاث الأولى بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبسؤاله عن السبب علل بأن أداء سانشو في التدريبات ضعيف ولم يصل للمستوى المطلوب.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن تين هاج طرد سانشو من مجموعة الفريق عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتسآب"، والتي اعتاد المدرب أن يتبادل خلالها مع لاعبيه المعلومات والتكتيك الخاص بالفريق.



وسبق أن منع تين هاج سانشو من التدرب مع الفريق الأول واستخدام أي من مرافق الفريق أو حتى المطعم الخاص بهم.



ماسبب غضب تين هاج على جادون سانشو؟

جادون سانشو كتب رد على تصريحات مدربه عبر حسابه على منصة إكس: "رجاءً لا تصدقوا كل ما تقرأونه، لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية".

وأضاف سانشو في بيانه: "لقد كنت أتدرب في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، وأعتقد أن هناك أسبابًا أخرى ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلًا".

ويبحث جادون سانشو عن طريق للخروج من فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم توسط مجموعة من لاعبي الفريق للصلح بينه وبين تين هاج، وهم "ماركوس راشفورد، هاري ماجواير، لوك شاو".

ومن المقرر أن ينتهي عقد جادون سانشو مع فريق مانشستر يونايتد، بحلول 30 يونيو 2026، مع إمكانية تمديد العقد لعام إضافي.