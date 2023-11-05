الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد ومانشستر يونايتد يستهدفان ضم جونزالو إيناسيو

جونزالو إيناسيو
جونزالو إيناسيو

يبحث نادي ريال مدريد الإسباني عن صفقة مميزة من الدوري البرتغالي لتدعيم صفوفها، وتحديد تدعيم الخط الدفاعي للفريق خلال الفترة المقبلة سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم جونزالو إيناسيو موهبة سبورتنج لشبونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد أبدى رغبته في التعاقد مع جونزالو إيناسيو، مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي ريال مدريد يراقبون جونزالو إيناسيو عن كثب، في محاولة للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة سبورتنج لشبونة حددت سعر بيع جونزالو إيناسيو بما لا يقل عن 45 مليون يورو كمبلغ ثابت، و15 مليون يورو كحوافز ومتغيرات، علمًا أن الشرط الجزائي في عقده هو 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يستهدف ضم جونزالو إيناسيو لتدعيم الخط الدفاع للفريق، في ظل إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، والشكوك حول أداء ديفيد ألابا، بجانب غموض مصير ناتشو.

ويُعد جونزالو إيناسيو محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه أيضًا، على رأسها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير المقبل.

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ماذا قدم جونزالو إيناسيو مع سبورتنج لشبونة؟

يأتي ذلك نظرًا لتألق جونزالو إيناسيو رفقة سبورتنج لشبونة منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، بجانب تألقه مع منتخب بلاده البرتغال، تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز.

ويُجيد الشاب البرتغالي، صاحب الـ22 عامًا، اللعب في مركز الدفاع، حيث شارك في 14 مباراة مع سبورتنج لشبونة منذ بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى أربع مباريات مع منتخب البرتغال وسجل هدفين، آخرهما جاء في مباراة 16 أكتوبر التي فازت فيها البرتغال على البوسنة بنتيجة 0-5. 

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