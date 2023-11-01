الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جونزالو إيناسيو في يناير

جونزالو إيناسيو
جونزالو إيناسيو

أكدت تقارير صحفية، الأربعاء، أن ريال مدريد الإسباني، يستهدف التعاقد مع جونزالو إيناسيو مدافع سبورتينج لشبونة البرتغالي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد كان مهتمًا بالفعل بضم إيناسيو في الصيف الماضي، لكنهم قرروا الآن اتخاذ خطوة نحو التعاقد معه في الشتاء المقبل.

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وأوضح التقرير أن ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مهتمان أيضًا بضم المدافع البرتغالي، لذلك السبب قام ريال مدريد بإدراجه على جدول الأعمال في الميركاتو الشتوي المقبل، لمنعه من الهروب من تحت أيديهم بسبب اهتمام قطبي إنجلترا.

وأردفت الصحيفة أنه مع التركيز على تعزيز الفريق وخطتهم، بدت الحاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع رابع، بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، وإصابة ديفيد ألابا في الفترة الماضية، لذلك اختار ريال مدريد جونزالو إيناسيو للتعاقد معه.

وتابع التقرير أن التعاقد مع إيانسيو سيتناسب مع سياسة مدريد المتمثلة في ضم اللاعبين الشباب تحسبًا للتضخم الناجم في العروض والمطالب المادية من أندية الدوري الإنجليزي، إضافة لوجود شعور أن اللاعب نفسه سيعطي الأولوية لريال مدريد عند اختيار الوجهة التالية في مسيرته وبالتالي يكون قادرًا على السير على خطى نجوم مثل فيجو أو كريستيانو رونالدو، الذين خرجوا أيضًا من أكاديمية الشباب في نادي لشبونة وانتهى بهما الأمر ليصبحا أساطير مدريد.

وعلى الرغم من صغر سنه، أصبح غونزالو إيناسيو بالفعل لاعبًا برتغاليًا دوليًا، وأصبح لاعبًا مهمًا جدًا للمدرب روبرتو مارتينيز، وفي المجمل، خاض أربع مباريات دولية وسجل هدفين، آخرهما جاء في مباراة 16 أكتوبر التي فازت فيها البرتغال على البوسنة بنتيجة 0-5. 

واستطردت الصحيفة أن مدريد يريده لشهر يناير، وإذا فشل ذلك، في الصيف المقبل، في ظل وجود شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 60 مليون يورو.

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