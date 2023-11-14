الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| حقيقة فيديو إهانة إسرائيلي لفتاتين بجنوب سيناء.. وتحذيرات أممية بتدمير لبنان

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، و تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. الشروط والفئات المحظورة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم  1445هـ - 2024م. 

https://www.dostor.org/4552150

 

أشرف سالمان: قنوات الشركة المتحدة تنحاز إلى الحق نصرة لأهلنا فى فلسطين

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤتمرًا صحفيًا لدعم الأشقاء فى غزة، أمام معبر رفح فى نهاية الزيارة دعمًا للأشقاء فى غزة.

https://www.dostor.org/4551921

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى نيريم ونير عوز بغلاف غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بسماع دوي صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز بغلاف غزة، اليوم الثلاثاء.

https://www.dostor.org/4552169

حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى فتاتين بجنوب سيناء

كشفت الأجهزة المعنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظيًا على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.


https://www.dostor.org/4552139

البرلمان العربى: قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يكشف همجية وبربرية الاحتلال

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، قصف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرًا ذلك تعديًا سافرًا، وجريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال، وامتدادًا لنهجه في استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنازل وملاجئ الإيواء التي تأوي النازحين.

https://www.dostor.org/4552130

الأمم المتحدة: لبنان سيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن لبنان "لن ينجو" وسيتم تدميره "بالكامل" في حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

https://www.dostor.org/4552142

المصرية للاتصالات لأخبار الفنية الجمعيات الأهلية قنوات الشركة المتحدة صفارات الإنذار

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