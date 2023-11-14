الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى نيريم ونير عوز بغلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بسماع دوي صفارات الإنذار في نيريم ونير عوز بغلاف غزة، اليوم الثلاثاء.

تدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد أعلنت، الجمعة، عن تدمير دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شمال غربي مدينة غزة.

وقالت الفصائل، في بيان، إنه "تم تدمّر دبابة إسرائيلية تتبع لقائد سرية مدرعات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة (الياسين 105)"، مضيفة أن الكتائب قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية، وكذلك قصف مستوطنتي "نيريم" و"العين الثالثة" في غلاف غزة.

غلاف غزة غزة نيريم نير عوز الفصائل الفلسطينية دبابة إسرائيلية إسرائيل الياسين 105

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