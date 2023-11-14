أطعمة غنية بالكالسيوم.. اعرفيها

الكالسيوم يلعب دورًا حيويًا في الجسم ويعتبر أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في صحة العظام والأسنان، ويشارك في عدة وظائف حيوية أخرى، ويُخزَّن الكالسيوم بشكل رئيسي في العظام والأسنان، ولكنه أيضًا يلعب دورًا في تنظيم عدة عمليات في الجسم، من ضمنها:

صحة العظام والأسنان: الكالسيوم يساعد في بناء العظام والأسنان ويحافظ على قوتها وصلابتها.

انقباض العضلات: يلعب الكالسيوم دورًا هامًا في انقباض العضلات والحفاظ على وظيفتها الطبيعية.

إرسال الإشارات العصبية: يشارك الكالسيوم في عملية إرسال الإشارات العصبية في الجسم.

تخثر الدم: يلعب الكالسيوم دورًا هامًا في عملية تخثر الدم، مما يساعد في وقف النزيف عند الإصابة.

وظائف الخلايا: يشارك الكالسيوم في تنظيم وظائف الخلايا وعمليات الإشارات الخلوية.

أضرار نقص الكالسيوم في الجسم



ضعف العظام: نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة فرص الإصابة بالكسور و الهشاشة العظمية.



آلام العضلات والتشنجات: يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم في آلام العضلات والتشنجات، حيث يؤثر الكالسيوم في عمل العضلات وانقباضها.



ضعف الأظافر والشعر: يمكن أن يظهر نقص الكالسيوم في صورة ضعف الأظافر وتقصف الشعر.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض العظام: النقص الطويل الأمد في الكالسيوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

التعب والإرهاق: قد يكون لنقص الكالسيوم تأثير على الشعور بالتعب والإرهاق.

اضطرابات في نظم القلب: في حالات النقص الشديد للكالسيوم، يمكن أن تظهر اضطرابات في نظم القلب.

في حالة وجود أي أعراض تشير إلى نقص الكالسيوم، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم من بين هذه الأطعمة:

1. منتجات الألبان: الحليب، الجبن، الزبادي، واللبن يعتبرون مصادر غنية بالكالسيوم.

2.السلطات الورقية الخضراء: مثل السبانخ، والكرنب، والكرفس، والبروكلي، فهي مصادر جيدة للكالسيوم.

3.الأسماك الصغيرة: مثل السردين والسلمون (خاصة السلمون ذو العظم) يحتويان على كميات معتبرة من الكالسيوم.

4.المكسرات والبذور: مثل اللوز، والسمسم، والشيا، والبندق، والجوز يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم.

5. الفاصوليا والبقوليات: مثل الفاصوليا البيضاء والحمص والفاصوليا السوداء تحتوي على كميات معتبرة من الكالسيوم.

6. العصائر المعززة بالكالسيوم: بعض العصائر يتم تعزيزها بالكالسيوم، وتُعتبر خيارًا لزيادة استهلاك الكالسيوم.

تنويع النظام الغذائي وتضمين هذه الأطعمة يساعد في زيادة تناول الكالسيوم اليومي. كما يُنصح بمراجعة الأطباء أو أخصائيي التغذية لتحديد احتياجات الكالسيوم الفردية.