صفوف الفراعنة تكتمل اليوم بانضمام الثلاثي صلاح ومرموش ومصطفى

تكتمل صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، خلال مران اليوم بانضمام الثلاثي، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت ومصطفى محمد لاعب لانس الفرنسي، وذلك إستعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ومن المقرر، أن يشارك الثلاثى في مران منتخب مصر اليوم الثلاثاء، الذي ينطلق في السابعة مساءا على استاد القاهرة الدولي، بعدما تأخر انضمامهم للمعسكر الذي انطلق أمس الإثنين، بسبب إرتباطهم بخوض مباريات أنديتهم مساء الأحد في الدوريات الثلاث الإنجليزي والألماني والفرنسي.

ويسعى روى فيتوريا خلال المعسكر الحالى لعلاج بعض الأخطاء التى كشفتها مباراتى زامبيا والجزائر فى المعسكر الاخير، خاصة فى الوسط والدفاع، على امل الوصول إلى المستوى الأفضل فى ظل تواضع مستوى المنافسين خلال مبارتى التصفيات.

ويهدف المدير الفنى للفراعنة إلى تجهيز لاعبيه بشكل جيد للمرحلة المقبلة التى تشهد خوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، والتى يسعى خلالها فيتوريا لقيادة منتخب مصر نحو المنافسة على اللقب الغائب منذ عام 2010، برغم وصول الفراعنة للمباراة النهائية فى بطولتى 2017 و2021.

ومن المقرر أن يكون محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة أخر اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفرعنة، بعد التواصل مع الجهاز الفنى للتواجد فى المعسكر صباح اليوم الثلاثاء، بعد خوض مباراة قوية مع فريقه بالدورى الانجليزى مساء أمس الاول الأحد.

وخاض منتخب مصر، أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 22 لاعب من القائمة التى اختارها روى فيتوريا، فيما تأجل انضمام الثلاثى محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وشارك في مران منتخب مصر ٢٢ لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد ومروان عطية وحمدي فتحي وأمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمود حمادة ومصطفي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف.