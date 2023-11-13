الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المتوهج.. صلاح يصل إلى الهدف 200.. وكلوب: «لاعب استثنائى لا مثيل له»

محمد صلاح
محمد صلاح

أشاد يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بتألق نجمنا المصرى محمد صلاح أمام برينتفورد فى بطولة الدورى الإنجليزى، وحصده جائزة «لاعب المباراة».

وسجل «صلاح» هدفين قبل أن يضيف زميله دييجو جوتا الهدف الثالث، ليفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب «أنفيلد رود»، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال «كلوب»، فى تصريحات عقب نهاية المباراة: «محمد صلاح لاعب استثنائى، لقد لعب مباراة رائعة للغاية، وكان قادرًا على الاحتفاظ بالكرة، رغم وجود لاعبين يحيطان به بشكل دائم».

وأضاف المدرب الألمانى: «رباطة جأش صلاح فى الهدف الأول مجنونة، لا شك فى هذا الأمر، يمكنك رؤيته دائمًا فى ورقة المسجلين، إنه لاعب خاص».

وحرص البرتغالى دييجو جوتا، لاعب ليفربول، على تهنئة «صلاح» بهدفيه فى المباراة، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا مناسبًا على المرمى، لذا «نعلم أنه عندما يمتلك الكرة فإنه يسجل أو يصنع».

ولم يكتفِ «صلاح» بحصد جائزة «لاعب المباراة»، بل وصل بثنائيته فى مرمى برينتفورد إلى هدفه رقم ٢٠٠ فى كرة القدم الإنجليزية، بواقع ١٩٨ هدفًا رفقة ليفربول، وهدفين مع تشيلسى.

وأصبح قائد منتخب مصر أول لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل هدفًا على الأقل فى أول ٦ مباريات لـ«الريدز» على ملعبه فى بطولة الدورى الإنجليزى، ورابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز مع فريقه، رفقة كل من ليس فيرديناند مع نيوكاسل، وآلان شيرار مع بلاكبيرن، وتييرى هنرى مع أرسنال.

كذلك رفع «مو» رصيده من الأهداف فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم إلى ١٠ أهداف، معززًا مركزه فى وصافة جدول ترتيب الهدافين، خلف النرويجى إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتى، الذى يتصدر الترتيب بـ١٣ هدفًا، فضلًا عن كونه أكثر اللاعبين مساهمة فى تسجيل أهداف بالمسابقة، برصيد ١٤ هدفًا بين تسجيل وصناعة.

وتغنت الصحف الإنجليزية بتوهج «صلاح» أمام برينتفورد، بداية من صحيفة «ميرور»، التى قالت: «محمد صلاح يتألق بهدفين مع ليفربول»، مضيفة: «الفرعون المصرى يمنح الريدز ٣ نقاط ثمينة فى صراع اللقب على الدورى الإنجليزى».

وخرجت صحيفة «صن» بعنوان «كلوب يشيد بثنائية محمد صلاح»، مضيفة: «محمد صلاح وجوتا يقودان ليفربول للمنافسة على لقب الدورى الإنجليزى».

وركزت شبكة «بى بى سى» على أرقام النجم المصرى، مشيرة إلى أنه سجل فى ١٤ من آخر ١٥ مباراة خاضها، مضيفة: «محمد صلاح يعود من جديد لتحقيق الأرقام القياسية فى مسيرته الكروية».

أما صحيفة «ليفربول إيكو» فكتبت: «مئوية صلاح الثانية»، مضيفة: «أتم النجم محمد صلاح تسجيل الهدف رقم ٢٠٠ فى إنجلترا، سواء مع ليفربول أو تشيلسى».

ولم تختلف صحيفة «ذس إز أنفيلد» عن البقية، وقالت: «محمد صلاح يسترجع معركة اللقب ويسجل الهدف رقم ٢٠٠»، مضيفة: «الصراع يتجدد بين ليفربول ومانشستر سيتى على لقب الدورى الإنجليزى، بفضل ثنائية محمد صلاح».

 

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