فريد زهران: الرئيس السيسى يؤمن بالإصلاح السياسى ويقوده بنفسه

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بالإصلاح السياسي في مصر ويقوده بنفسه.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC": "الترشح للانتخابات حق مكفول للجميع، وبعض المنافسين لم يكونوا في صفوف المعارضة".

وواصل: "التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجي الانتخابي، وسنسعى إلى توفير موارد الالتزام بنسب الاستحقاقات الدستورية".