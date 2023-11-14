فريد زهران: السوق المصرى يتمتع بمقومات استثمارية مميزة

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية السرعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، كونها تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق المحلي.

وطالب زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، بإعادة النظر في الجداول الزمنية للمشروعات الكبرى، وتوفير الموارد المالية للاستثمار في مجالات أخرى.



وواصل: “السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية مميزة وقدرات بشرية وبنية أساسية لاستيعاب استثمارات هائلة”