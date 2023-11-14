المرشح الرئاسى فريد زهران يكشف عن برنامجه الاقتصادى

تحدث المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رؤيته للوضع الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي ينوي اتخاذها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأكد "زهران"، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن برنامجه يرتكز على مصلحة الدولة والمواطنين .

وقال "زهران"، إن الدولة يجب أن تحتفظ بملكية ثلاثة أنواع من المشروعات، هي المشروعات الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي، والمشروعات الخدمية التي توفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين، والمشروعات التنموية التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار والإنتاج.

وأضاف أنه سيعمل على تشجيع المبادرات الفردية والجماعية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه سيقدم حلولًا عملية ومنطقية للمشاكل الاقتصادية، وأنه سيضع مصر على طريق التقدم والازدهار.