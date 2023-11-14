المرشح فريد زهران يكشف جوانب من برنامجه الرئاسى

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، عن جوانب من برنامجه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ التغيير.

وقال زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، إن أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر كانت في عام 2005، وأن الانتخابات التي تلتها لم تكن حرة ونزيهة.



وأكد زهران أن برنامجه الرئاسي يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، تحترم الدستور والقانون، وتفصل بين السلطات، وتضمن المشاركة السياسية والاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن رئيس الجمهورية في رؤيته لا يتحكم في السلطات، ولكنه يديرها ويحاسبها.