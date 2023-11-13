الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟.. السفير جمال بيومي يجيب

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

أوضح السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية، قائلًا: " إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث وقال بأنه لا توجد أسرة في مصر ليس بها شهداء، وأنا شخصيًا لدي شهيدين من أولاد عمي، أحدهما شهيد في 1956، والآخر شهيد في 1973 في معركة الدبابات العظمى وهو الشهيد حمدي حامد البيومي، وهو الاسم الأول على النصب التذكاري بدمياط".

وأضاف بيومي خلال مداخلة ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، أن فلسطين أمن قومي مصري، قبل أن تكون دولة شقيقة، لافتًا إلى أن تاريخ بداية مصر في الدفاع عن فلسطين كان منذ 2000 سنة قبل الميلاد، حيث ذهب الجيش المصري ليحارب ضد الهكسوس الذين جاءوا ليحتلوا هذه المنطقة، حيث حارب صلاح الدين الأيوبي من أجل منع الغزو الصليبي، ثم جاءت سنة 1948 وما جرى بعدها.

وتابع: "نحن بصدد اختراع جديد، وهو الشيء وعكسه، فلا أحد يتخيل كم الكذب الذي نُحاط به، فمن أوائل الملفات التي مسكتها في وزارة الخارجية في عام 1960 وهي الدعاية ضد مصر والدعاية ضد العرب والإسلام، واستخلصت بفكرة عدم تكرار لغة العدو".

أسامة كمال فلسطين القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي السفير جمال بيومي

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