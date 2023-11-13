الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسي فريد زهران: أمريكا تتحمل وزر الجريمة الإسرائيلية في غزة أمام التاريخ

فريد زهران
فريد زهران

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة أمر يؤلمنا جميعا، ونرى طوال الوقت قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وهذه بشكل واضح جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن الرأي العام العالمي والشعوب الغربية تستيقظ الآن وتتفهم أكثر ما يحدث داخل قطاع غزة من وحشية، لكن هناك تواطؤ من الحكومات الغربية تجاه هذه الجريمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 

وواصل: "تتحمل الإدارة الأمريكية والحكومات الأمريكية وزر هذه الجريمة أمام التاريخ، فإسرائيل ترتكب في غزة جرائم يندى لها الجبين وسط صمت غربي واسع من قبل الحكومات، كما أن صمود الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي هو الحل، والموقف الرسمي المصري متوافق عليه من جميع القوى الوطنية".

المرشح الرئاسي فريد زهران الحزب المصرى الديمقراطى غزة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الولايات المتحدة الامريكية إسرائيل

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