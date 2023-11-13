الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة دمياط" يُتابع معدلات تنفيذ المبادرات الصحية بالوحدات

صحة دمياط
صحة دمياط

اجتمع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمديرى الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة المنتشرة على مستوى المحافظة وبحث المشكلات التى تواجه المنشات الصحية وبحث طرق حلها.

وتابع وكيل وزارة الصحة في دمياط مؤشرات تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية الصحية والتى يتم تقديمها عن طريق الفرق الثابتة بالوحدات والفرق المتنقلة على مستوى المحافظة والتى تأتى على رأسها مبادرة 100 يوم صحة والتى تشمل تقديم خدمات الكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى والكشف المبكر عن الاورام السرطانية بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرة صحة المراة.

وتابع  وكيل وزارة الصحة بدمياط، معدل ونسب تحقيق المستهدف من حملة طرق الابواب الخاصة بتنظيم الاسرة والتى تستهدف حصر وتسجيل جميع السيدات والأنسات فى عمر الانجاب بالاضافة الي تقديم خدمات تنظيم الاسرة.

كما تابع “عبد الجواد” الخطط المعدة لتنظيم العيادات المسائية بالوحدات الصحية والتى تستهدف تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان للمواطنين بالاضافة الى تخفيف الضغط على المستشفيات.

ووجه وكيل وزارة الصحة، مديرى الإدارات بمتابعة العيادات المسائية طبقا للجداول المعدة كما أكد على مروره شخصيًا عليها حيث قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط عدة حملات مفأجاة للمرور على كافة المستشفيات الحكومية في محافظة دمياط والرقابة على حضور وغياب الأطباء.

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