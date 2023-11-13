الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقي حزب الاتحاد ونقابة أطباء الأسنان والقومي لذوي الإعاقة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية بحزب الاتحاد، ونقابة أطباء الأسنان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠ وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وتستهدف التنسيقية استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع للأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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