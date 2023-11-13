الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد اختياره عضوا باللجنة العامة.. احمد رمزي "نائب التنسيقية" يوجه الشكر لـ"جبالي" وهيئة المكتب

النائب أحمد رمزي
النائب أحمد رمزي

وجه النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس بدور الانعقاد الرابع.

وتقدم «رمزي»، في بيان أصدره، اليوم الإثنين، بالشكر لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأمانة سر التكتل بغرفتي البرلمان، على دعمها المطلق لكافة «نواب التنسيقية» على مدار الاعوام الأربعة الماضية بقيادة النائب عمرو يونس.

وأكد رمزي، إنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور الإنعقاد الرابع، بالإضافة إلى الموضوعات والأمور التي يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها بها«.

وتعهد نائب التنسيقية، بدراسة اللجنة العامة لكافة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس للجنة العامة في ظل مهامها عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

يذكر أن اللجنة العامة للمجلس، تنعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومشاركة وكيلي المجلس، محمد أبوالعينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء يتم اعتمادهم من هيئة المكتب.


 

النائب أحمد رمزي بدور الانعقاد الرابع هيئة مكتب مجلس النواب باللجنة العامة مجلس النواب

مواد متعلقة

بدء الجلسة العامة للبرلمان بمناقشة تعديلات قانون الطفل

زعيم الأغلبية البرلمانية: قمة الرياض أشادت برؤية مصر لدعم القضية الفلسطينية

أبوالعينين: قيمة جوائز الدولة فى مختلف المجالات متواضعة جدًا مقارنة بالدولية

فخرى الفقى: نشكر الرئيس السيسى على الإنجازات المرتبطة بقوانين المرأة لدعمها وحمايتها

"النواب" يوافق على تغليظ عقوبة التحرش: تصل للحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون العقوبات لظاهرة التحرش

زعيم الأغلبية: تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

"على جمعة" يطالب بإضافة برامج التربية والتعليم والإعلام فى مشروع قانون مواجهة التحرش والتنمر

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

جيمس كليفرلى وزيرًا للداخلية البريطانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان