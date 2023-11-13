الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تأثير حرب فلسطين على الأطفال.. التحديات النفسية والتعليمية في ظل النزاع

غزة
غزة

تشهد الأرض الفلسطينية منذ سنوات عديدة حروبًا ونزاعات مستمرة، والأكثر تأثيرًا هم الأطفال الذين يعيشون في ظل هذا النزاع. وخلال السطور الآتية يرصد "الدستور" أبرز التحديات النفسية والتعليمية التي يواجهها الأطفال في ظل هذا الواقع.

التحديات النفسية

تعيش الأطفال في فلسطين تحت ضغط نفسي كبير نتيجة للحروب المستمرة والظروف الصعبة حيث يعاني الكثيرون من اضطرابات نفسية، منها القلق والاكتئاب، نتيجة للتجارب المروعة التي يمرون بها، مما يتطلب دعمًا نفسيًا فعّالًا وتوفير بيئة داعمة.

التحديات التعليمية

يواجه الأطفال تحديات هائلة في مجال التعليم بسبب الظروف غير المستقرة، أبرزها إغلاق المدارس بشكل متكرر، وتضرر البنية التحتية التعليمية، وكل هذا يؤثران سلبًا على فرص الأطفال للتعلم، يتطلب إعادة بناء البنية التحتية التعليمية جهودًا مستمرة لضمان استمرارية التعلم.

وتتسبب الظروف الصعبة في تراجع جودة التعليم، حيث يكون من الصعب توفير موارد تعليمية كافية وتدريب المعلمين في ظل الاضطرابات المستمرة، ويتسبب هذا في تأثير سلبي على مستوى التعلم ويشكل عقبة أمام فرص التطوير المستقبلية للطلاب.

وبسبب تعرض العديد من الأسر في فلسطين للنزوح وفقدان المأوى يؤدي إلى تشرد الطلاب وفقدان فرص التعلم، ما يخلق تحديات كبيرة في تأمين بيئة تعلم مستقرة.

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التأثير على التطور النفسي

تترك الحروب والنزاعات آثارها الطويلة الأمد على تطور الأطفال، ويشكل الاستقرار النفسي والعاطفي تحديًا كبيرًا، وقد يؤثر على القدرة على بناء علاقات صحية والتفاعل الاجتماعي.

الدعوة للدعم الدولي

لمواجهة هذه التحديات، ينبغي على المجتمع الدولي تقديم الدعم الفوري. يجب توجيه جهود مشتركة نحو تقديم الرعاية النفسية وتعزيز فرص التعلم، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية التعليمية وتوفير بيئة مستقرة لتنمية الأطفال.

ويواجه الأطفال في فلسطين تحديات كبيرة، ولكن بالدعم الدولي والجهود المستمرة يمكن تحقيق تحسين في الحياة النفسية والتعليمية لهؤلاء الأطفال الذين يشكلون مستقبل فلسطين.

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