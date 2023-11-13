رئيس المتحدة: القضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها

«وما رميت إذ رميت ولكن الله رما»، هكذا استهل أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كلمته التي ألقاها منذ قليل في المؤتمر الصحفي في معبر رفح البري، مطالبًا المتواجدين بقراءة الفاتحة على روح شهداء قطاع غزة، الذين لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية في العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وقال سالمان إن المشاركة القوية التي تحدث اليوم في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي حضرت بكل العاملين فيها، ومذيعيها إلى معبر رفح لمساندة ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معقبًا: «أن مظلة الشركة المتحدة ترسي كلمات الحق في القضية الفلسطينية، وتدعمها بكل مؤسساتها وقنواتها، إذ تنشر كلمات الحرية والتحرير للشعب الفلسطيني».

وتابع أن صوت المؤسسات الصحفية والإعلامية في الشركة المتحدة وصل للعالم، وأصبحوا ينقلوا عن قنواتنا الوضع في قطاع غزة، مضيفا: “هناك كود لقنوات دولية تقول الحق الذي تؤكد عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين بها”.

وأضاف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومؤسسة حياة كريمة جميعهم يعكسون جوهر حب الشعب المصري لشقيقة الفلسطيني، وعمق العلاقة بينهم، معقبا: “سنظل شعب واحد، وهذه ليست معاونة أو دعم أنما هي مشاركة واجبه على الشعب المصري، والقضية قضيتنا وليست قضية فلسطين وحدها، والعالم يعي أن ذلك هو وجه نظر الشعب والقيادة السياسية المصرية”.