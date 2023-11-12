تقرير: 45% من المباني السكنية في غزة دُمرت بسبب قصف الاحتلال

قال تقرير صادر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن التقارير تفيد أن 45% على الأقل من المساكن في غزة قد دمرت أو تضررت بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي، وبحلول 5 نوفمبر 2023، تم الإبلاغ عن تدمير ما لا يقل عن 40 ألف وحدة سكنية بالكامل، في حين تعرضت حوالي 220 ألف لأضرار جزئية.

وتابع التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه قد تعرض ما يزيد عن 40% من المرافق التعليمية للأضرار، بما في ذلك ما لا يقل عن 33 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). ونتيجة لذلك، لا يتمكن الآن 625 ألف طالب من الحصول على أي تعليم.

وفي 3 نوفمبر 2023، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييمًا أوليًا للأضرار التي لحقت بالمباني، باستخدام تقييم الأضرار الشامل السريع لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) في المحافظات الخمس، وهي شمال غزة، ودير البلح، وخان يونس، ورفح.

وخلص هذا التقييم إلى أن ما بين 4.2 و6.6% من المباني الموجودة في تلك المحافظات قد دمرت أو تضررت، ووفقًا لتحليل الأضرار المستند إلى بيانات الأقمار الصناعية الذي أجرى في 28 أكتوبر 2023 ونشرته صحيفة واشنطن بوست في 1 نوفمبر 2023، تضرر ما يقارب 30 ألف مبنى شمال الأراضي الرطبة في غزة. ومع ذلك، يمكن أن تظهر الأضرار في صور الأقمار الصناعية أصغر مما هي عليه في الواقع، لأن هذه الصور قادرة فقط على التقاط الأضرار التي لحقت بأسطح المنازل وليس جوانب المكان، كما أن المباني قد تضم عددًا متفاوتًا من الوحدات السكنية.

باستخدام صور الأقمار الصناعية الضوئية ليلًا، أشارت تقديرات يونوسات إلى تلاشي 90% من الإضاءة في بعض مناطق غزة بحلول 11 أكتوبر 2023 مقارنة بيوم 14 سبتمبر 2023، وشهدت محافظة خان يونس انقطاعًا في التيار الكهربائي يكاد يكون الأقسى، وناهز معدله 95%، ولا تزال الإضاءة منخفضة جدًا في مختلف أنحاء غزة منذ ذلك الوقت.

خلص تقييم الأضرار الزراعية الذي أجراه يونوسات في محافظتين فقط، هما شمال غزة ومدينة غزة، إلى نسبة تتجاوز 36% من البيوت الزراعية اصيبت بتدمير كامل أو بأضرار من جراء الحرب، وأشار وجود الحفر بحلول 15 و26 أكتوبر 2023 في شمال غزة ومدينة غزة، على التوالي إلى تضرر 1023 حقلًا في هاتين المحافظتين.