بمناسبة عيد القديس ميناس.. رسامة كاهن جديد للروم الارثوذكس في الإسماعيلية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسةالرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية: إنه بمناسبة عيد القديس ميناس ترأس القداس الإلهي المتروبوليت ناركيسوس مطران بوليسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية بالكنيسة المسماة على اسم القديس بمدينة الإسماعيلية.

خلال القداس الإلهي

ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس الثاني ووضع يد المتروبوليت ناركيسوس تمت رسامة الشماس باسيليوس بيوك (أشرف بيوك) كاهنًا، والذي سيكون راعي كنيسة القديس ميناس في الاسماعلية التي تمت رسامته فيها.

حضر الرسامة سفير اليونان لدى مصر ولفيف من الكهنة ورؤساء وممثلين عن آخرين للكنائس العربية في مصر من مدن الاسماعلية و بورسعيد والقاهرة ودمياط والمنصورة والاسكندرية وجمع غفير من المؤمنين من تلك المدن.

بعد القداس الإلهى دعا المسؤلين بكنيسة القديس ميناس جميع الحضور الى فندق ميركيور لتناول الافطار والمشروبات، بعد ذلك تناول الحضور الغذاء.

تهانينا القلبية للكاهن باسيليوس على الرسامة وأن يكون حسب قلب رب الكنيسة يسوع المسيح داعين له المجد أن يثبت الكاهن الجديد في خدمته الملوكية.