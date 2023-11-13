في احتفالات اليوم.. اللاتينية: لا توجّهوا أحكامًا قاسية لئلاّ تُعاملوا بالمثل

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الاثنين الثاني والثلاثون من زمن السنة، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أنتم يا أصحاب القلوب القاسية والخالية من كلّ طيبة، تعلّموا الخير من خالقكم ولا تكونوا بالنسبة إلى زملائكم في الخدمة قضاةً متشدّدين وحكّامًا، بانتظار أن يأتي ذاك الذي سيكشف عن خفايا القلوب والذي سيمنح، هو المعلّم الكلّي القوّة، كلّ شخص مكانه في العالم الآخر.

لا توجّهوا أحكامًا قاسية لئلاّ تُعاملوا بالمثل

ولئلاّ يؤذيكم كلام فمكم كما تفعل الأسنان الحادّة. وكأنّ كلمة الإنجيل هذه تحذّرنا من هذا النوع من الإساءات: "لا تدينوا لئلاّ تدانوا".. في قوله هذا، هو لا ينفي الفطنة والحكمة، إنّما ما يسمّيه حكم هو إدانة شديدة القساوة. خفّف إذاً قدر المستطاع وزن موقفك، إن كنت لا تريد أن تزن أعمالك كثيرًا على كفّة الميزان، عندما سيزن الله حياتنا ويحكم على أفعالنا... لا ترفض أن تكون رحومًا، لئلاّ يتمّ إقصاؤك عن المغفرة عندما تصبح بحاجة إليها.

وشاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في جمعية كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من من الوزراء، والمحافظين، ومسؤولي الهيئات، والجهات الحكومية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية، والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء العديد من الدول.

وحصلت كاريتاس مصر، مكتب الإسكندرية، على المركز الأول، بفئة المشروعات الصغيرة، صديقة البيئة على مستوى محافظة الإسكندرية، من خلال مشروع "قريتي خضراء صديقة للبيئة".

وشهدت فعاليات اللقاء مشاركة السيدة ماري رمزي، مدير المشروعات، بمكتب الإسكندرية، والسيد إبراهيم ناجي، منسق التخطيط الاستراتيجي بالجمعية، بمعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

وقام السيد رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية للمعرض، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حوّل المشروعات المقدمة.