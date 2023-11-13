الشوط الأول| أسوان يتقدم على مكادي 2-1.. وبترول أسيوط يتفوق على غزل المحلة بهدف

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان ومكادي المقامة باستاد أسوان في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين بتقدم أسوان بهدفين مقابل هدف.. وتقدم مكادي في الدقيقة الثامنة عندما تلقى ناصر الفار كرة عرضية من الجانب الأيسر وسددها برأسه على يمين مسعد عوض حارس أسوان.

في الدقيقة 32 تعادل أسوان عن طريق محمد مرسي عندما مرر أحمد بلية كرة طولية داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافع مكادي وسقط على الأرض بشكل غريب لتصل إلى عمر سعودي فهيأها لمحمد مرسي الذي سددها داخل المرمى.

في الدقيقة 42 انطلق حسام عرفات في الجانب الأيمن ومررالكرة لكريم مصطفى الذي أعادها لحسام عرفات المنطلق داخل منطقة الجزاء سددها من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لأسوان.

وفي ملعب بترول أسيوط انتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط وغزل المحلة بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله أحمد الرفاعي.

وفي ملعب الأسيوطي انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة الجمهورية شبين بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة النصر للتعدين بتقدم أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال وأحمد عصام.