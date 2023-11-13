الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول| أسوان يتقدم على مكادي 2-1.. وبترول أسيوط يتفوق على غزل المحلة بهدف

لاعبو أسوان قبل مباراة
لاعبو أسوان قبل مباراة مكادي

انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان ومكادي المقامة باستاد أسوان في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين بتقدم أسوان بهدفين مقابل هدف.. وتقدم مكادي في الدقيقة الثامنة عندما تلقى ناصر الفار كرة عرضية من الجانب الأيسر وسددها برأسه على يمين مسعد عوض حارس أسوان.

في الدقيقة 32 تعادل أسوان عن طريق محمد مرسي عندما مرر أحمد بلية كرة طولية داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافع مكادي وسقط على الأرض بشكل غريب لتصل إلى عمر سعودي فهيأها لمحمد مرسي الذي سددها داخل المرمى.

في الدقيقة 42 انطلق حسام عرفات في الجانب الأيمن ومررالكرة لكريم مصطفى الذي أعادها لحسام عرفات المنطلق داخل منطقة الجزاء سددها من لمسة واحدة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لأسوان.

وفي ملعب بترول أسيوط انتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط وغزل المحلة بتقدم بترول أسيوط بهدف سجله أحمد الرفاعي.

وفي ملعب الأسيوطي انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة الجمهورية شبين بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة النصر للتعدين بتقدم أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال وأحمد عصام.

دوري المحترفين أسوان مكادي بترول أسيوط غزل المحله

مواد متعلقة

المقاصة يواجه شبين وأبوقير للأسمدة يستضيف التعدين في دوري المحترفين

دوري المحترفين.. أسوان يستضيف مكادي وغزل المحلة يصطدم ببترول أسيوط

نانا أنتوي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد الأسبوع السابع

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

التحالف الوطنى: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان