الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل ووالده لاتهامهما بسرقة 119 "ودية" نخيل بالواحات البحرية

حبس عامل
حبس عامل

قررت  النيابة العامة بالجيزة، حبس عامل ووالده لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 119 ودية نخيل بالواحات البحرية، وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترافات المتهمين

 اعترف المتهمان في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهما الواقعة، وقيامهما بالتصرف بالبيع في باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات".

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كانت الجهات الأمنية قد نجحت في ضبط عامل ووالده مقيمين بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل، وكذا إتلاف 10 "وديات" نخيل أخرى من داخل مزرعة بمنطقة الواحات البحرية، وضبطا بحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة).

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بما سبق.

حبس عامل ووالده الواحات البحرية سرقة 119 ودية نخيل سرقة الجيزة

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