الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس عاطل يروج مخدر الهيروين في المقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأثنين، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، ومصادرة المضبوطات.

وأكدت معلومات تفيد قيام عاطل "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عاطل نيابة المقطم والخليفة مصادرة المضبوطات مخدر الهيروين

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