الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة

زار وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم، المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر.

وقال عبدالرحمن أبوالقاسم، ممرض بمستشفي العريش العام لـ«الدستور»: «كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على اهتمامها بزيارة مرضى غزة بمستشفى العريش، وشاهدنا روحًا معنوية عالية لدى المصابيين بعد الزيارة، خاصة الأطفال، بعد أن جاءوا المستشفى فى حالة سيئة، ولكن الوضع أصبح مستقرًا».

وأضاف "عبدالرحمن" أن الدعم النفسي لدى المصابيين من أهم خطوات العلاج، علينا أن نساهم في مساعدتهم على تجاوز هذا الشعور بدلًا من أن يعيش طوال حياته به، ويعاني الناجون من أفكار مشوشة وسلبية عن العالم المحيط بهم، مما يؤثر على حياتهم، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة على اهتمامها وزيارة المصابين بمستشفي العريش العام.

وخلال الزيارة أعرب الوفد، الذي تضمن أيضًا عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي، وعددًا من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويوسف الحسيني- عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتقدم وفد الشركة المتحدة إلى شمال سيناء أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة منهم المنتج تامر مرسي والمنتج محمد السعدي وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويوسف الحسني وعدد آخر من الإعلاميين.

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة المتحدة إلى شمال سيناء، اليوم، للاطمئنان على المصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني الشقيق الذين جرى استقبالهم ورعايتهم على الأراضي المصرية.

وأكدت "المتحدة" اعتزازها وفخرها بالدور الوطني والتاريخي لمشايخ قبائل سيناء في دعم الجهود المخلصة لمؤسسات الدولة المصرية، التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة لكل أبناء سيناء، وهو الدور الذي كانت شاهدة عليه كل المراحل الزمنية، والمستمر حتى اليوم، والذي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك التلاحم الوطني بين كل أبناء الشعب ووحدة الصف المصري.

زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة
زيارة الشركة المتحدة
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