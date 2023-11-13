الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة برامج التغذية المدرسية تتفقد أماكن تجهيز الوجبات المطهية بمدارس الوادي الجديد

لجنة التغذية المدرسية
لجنة التغذية المدرسية تتفقد أماكن تجهيز الوجبات المطهية

رافق المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الاثنين، اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية، في حملة مرورية على أماكن تجهيز الوجبات المطهية للطلاب، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

لجنة التغذية المدرسية تتفقد أماكن تجهيز الوجبات المطهية 

التفتيش على الوجبات المطهية ومدى مطابقتها للمواصفات

تضمنت اللجنة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين، ومدير الرقابة التموينية وإدارة التغذية بقطاع تعليم المحافظة، وتم المرور على مدرسة التربية الفكرية حيث يجرى تجهيز وجبات طلاب مدرستي الأمل للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية  بالخارجة، ومبنى بيوت الطلبة بالخارجة حيث يجري تجهيز وجبات طلاب مدارس الدبلومات الفنية من مراكز المحافظة البعيدة المقيمين بالمبنى. 
وجرى التفتيش على الوجبات المطهية ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان جودة الوجبة، وخلال الجولة اطمئن الجميع على التزام الجميع بالاشتراطات منها الشهادات الصحية لجميع العاملين ونظافة المكان وتوافر كافة إجراءات الأمن والسلامة.

لجنة التغذية المدرسية تتفقد أماكن تجهيز الوجبات المطهية 

تأهل 6 طلاب لتصفيات الجمهورية بفرسان القراءة

 في سياق آخر، أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، تأهل 6 طلاب بقطاع تعليم المحافظة لتصفيات الجمهورية بمسابقة فرسان القراءة " اقرأ بالمصرى " والتى يجرى تنفيذها وفق خطة العمل بالتعاون  مع توجيه عام المكتبات 


وهنأ  وكيل التعليم بالوادى الجديد فرسان القراءة بالمحافظة لما لمسه من روح المنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج، موضحا أن  النتائج أسفرت في المرحلة الابتدائية عن فوز المتعلمة لوجين هانى يوسف بمدرسة  السلام الابتدائية الجديدة بالخارجة، وفوز المتعلمة يوسف محمد مبروك بمدرسة الفرافرة الجديدة الإعدادية.

 كما فازت والطالبة عائشة سيد فرغلي مدرسة المروة  الاعدادية بالخارجة، والطالبة ملك مجدي إمام سنوسي مدرسة المعصرة الاعدادية أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، الطالبة سلمى ناصر عطية محمد من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنا، و فوز الطالبة فاطمه وليد محمود ناصر مدرسة بلاط الثانوية بنات.

لجنة التغذية المدرسية تتفقد أماكن تجهيز الوجبات المطهية 
وكيل التعليم الوادي الجديد اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية تجهيز الوجبات المطهية التفتيش على الوجبات المطهية مدى مطابقتها للمواصفات إجراءات الأمن والسلامة

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