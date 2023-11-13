الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1944 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1944 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

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سحب 1896 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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1720 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت فى تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس. 

سحب 1944 تركيب الملصق الإلكترونى وزارة الداخلية الملصق الالكتروني المنظومة الإلكترونية

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