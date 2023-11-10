الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2163 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكترونى

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

شنَّت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، تمكنت من خلالها من تحرير 2163 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور لتفعيل لذلك. 

كانت الإدارة العامة للمرور قد نشرت العديد من الخدمات والتمركزات المرورية، بمختلف الطرق والمحاور السريعة، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن القيام بحملات مكثفة، لمتابعة التزام قائدي السيارات بقوانين وآداب المرور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 86 ألفًا و347 مخالفة مرورية، تنوعت المخالفات ما بين: 16 ألفا و297 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 216 مخالفة سير دون تراخيص، 24 مخالفة موقف عشوائى، 9 مخالفة شروط التراخيص.

الأجهزة الأمنية حملات مرورية مكثفة مخالفة لقائدي السيارات تركيب الملصق الإلكترونى الملصق الالكتروني

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سحب 2216 رخصة مركبات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني" خلال 24 ساعة

سحب 2278 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى" خلال 24 ساعة

سحب 2275 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني" خلال 24 ساعة

سحب 2469 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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