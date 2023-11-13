الإثنين 13 نوفمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

نائب وزير التعليم: إدخال الذكاء الاصطناعي فب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد مجاهد
محمد مجاهد

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية يزيد بشكل مستمر، تدخل الخدمة 10 مدارس جديدة كل عام.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “هناك عدد من الشركات الخاصة التي ترغب في التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي في قائمة الانتظار”.

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وأضاف: "نأمل في العام المقبل أن نصل إلى 80 مدرسة، وسوف نقوم بإدخال مجالات جديدة مثل مجال الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ونحن نعمل مع شركة "وي" لإنشاء مدرسة في كل محافظة، حتى الآن قمنا بإنشاء 12 مدرسة في 12 محافظة، ونهدف إلى الوصول إلى 27 مدرسة تابعة لشركة "وي" في جميع المحافظات، وهذه المدارس ستكون في مجال الاتصالات".

وأكمل: "كل ما يعتمد على تكنولوجيا المعلومات سيتم زيادته، وبالنسبة لمدرسة الفواخير وغيرها من المهن التي تندثر، فإننا نقول بإدخال المجالات التي يمكن أن تندثر، ومؤخرًا، قمنا بإطلاق برنامج جديد في التعليم الفني وهو كيفية الزراعة على مياه المطر، لأن هذه المهنة كانت على وشك الاندثار خلال السنوات الماضية".

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