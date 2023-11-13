"التضامن" تعلن شروط قبول الرائدات الريفيات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانات المتاحة ومن القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

أما عن الشروط الواجب توافرها فى الرائدة الريفية، أوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا بد من توافر الشروط الآتية:-

أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به.

ألا تقل السن عن (21) سنة.

أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

أن تكون لائقة طبيًا.

التمتع بشخصية قيادية.

التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.

أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.

إجراءات الحصول على الخدمة هى:-

1- طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الإجتماعية التابعة للسكن.

3- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الإجتماعية.

4- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

5- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

6- تتم الموافقة بعد انطباق الشروط.

مجالات عمل الرائدة

- التربية الإيجابية.

- الزيادة السكانية.

- صحة الأم والطفل.

- الهجرة غير الشرعية.

- التمكين الاقتصادي.

- الاكتشاف المبكر للإعاقة.

- التعليم والمعرفة «محو الأمية».

الرائدات

وتنفذ وزارة التضامن حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك» برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وتشمل الحملة كافة المحافظات.