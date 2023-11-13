تاجرا عملة يغسلان 10 ملايين جنيه فى شراء سيارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 مليون جنيه ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.