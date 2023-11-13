الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: إنشاء مجمع صناعة السيارات بالسويس هدفه تنمية الاقتصاد الوطني

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض بالمنطقة الصناعية في بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب.

فرصة استثمارية استراتيجية 

وعن المكاسب التي ستتحقق لمصر من إنشاء هذا المجمع، أوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تسعى إلى توطين صناعة السيارات باعتبارها فرصة استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد عضو مجلس النواب، على أن توطين صناعة السيارات سيجعل مصر السوق الأول للسيارات في القارة الأفريقية خاصة أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي ممتاز يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الأخرى، مما يسهم في تسهيل عمليات التصدير.

 الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

وأشار النائب زكي عباس،  عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوطين وتعميق صناعة السيارات، وبخاصة توطين صناعة السيارات الكهربائية، تتزامن مع الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة الملامح الرئيسية لبدء الدراسات الخاصة بإقامة مجمع لصناعة السيارات متعدد الأغراض في منطقة شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب، ورئيس مجموعة "فولكس فاجن أفريقيا"، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوي الخبرة.

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