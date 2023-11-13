الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة بحدائق الشلالات بالإسكندرية

جثة
جثة

تجرى إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تحريات مكثفة؛ لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بحدائق الشلالات بمنطقة باب شرقي، بنطاق حى وسط، فيما تم نقلها إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

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العثور على جثة مجهولة في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بالإسكندرية

وتلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد الأماكن خلف الأشجار بحديقة الشلالات بدائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة العثور على جثة رجل يرتدى بعض الملابس مسجاة بجوار إحدى الأشجار وبجوارها بعض المخلفات.

وبمناظرتها تبين أن الجثة لرجل في العقد الثالث أو الرابع وفى حالة تحلل رمى يرتدى بعض الملابس، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.

وبسؤال بعض الأهالي قرروا أنهم، اشتموا انبعاث رائحة كريهة عند المرور بالحديقة، في مكان العثور على الجثة المشار إليها، فقرروا الاتصال بالشرطة ووجدت الجثة بالحالة التي هى عليها.

البحث الجنائي جثة مجهولة الإسكندرية منطقة باب شرقي النيابة العامة مدير امن الإسكندرية

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العثور على جثة مجهولة في حالة تعفن داخل حديقة الشلالات بالإسكندرية

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