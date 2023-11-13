الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة ضحية انهيار عقار مصر القديمة

جثة
جثة

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية بدفن جثة شخص لقي مصرعه، إثر انهيار عقار بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار في  نطاق دائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

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مصرع شخص إثر انهيار عقار فى مصر القديمة

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انهيار منزل مكون من طابقين بساقلته فى سوهاج

وفرض كردون أمنى في موقع انهيار العقار وجرى البحث أسفل الأنقاض عن الضحايا فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية جثة شخص وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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