محافظ أسيوط: تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي شرق

طالب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار شن حملات مفاجئة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بجميع مراكز وأحياء المحافظة؛ لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتخفيف الزحام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.



وأشار المحافظ، إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم خاصة التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة في الشارع ومنع التكدس والزحام المروري.



التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع



كانت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط قد شنت حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بنطاق الحي وذلك بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي ومسئول المتابعة والاشغالات بالحي.



وقال عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالعمل علي تحسين مستوي الخدمة للمواطنين تم تنظيم حملة إشغالات بواسطة قسم الإشغالات بالحي استهدفت شوارع المحافظة والجمهورية وتفرعاتهما وتم إزالة ورفع كافة اشغالات المحال التجارية ورفع الحواجز الحديدية والأسمنتية الموجودة على جانبي الأرصفة وتم التنبيه علي أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أي اشغالات تعوق حركة السير في الشارع وتم تحرير المحاضر اللازمه للمخالفين.



ولفتإلى استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق؛ لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار رفع كافة الإشغالات من محيط الشارع وتوفير ممرات آمنة وطرق مفتوحة للمارة دون وجود أي معوقات، وذلك لرفع مستوى رضاء المواطن وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم خاصة في الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة أسيوط.

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات