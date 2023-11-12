أسيوط تنظم ورشة عمل حول "أورام المسالك البولية" بمستشفى المسالك البولية الجامعي

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، فعاليات ورشة العمل المتخصصة، التي نظمتها مستشفى المسالك البولية الجامعي، عن "أورام المسالك البولية"، والتي تمتد فعالياتها في الفترة ١١ إلى ١٣ نوفمبر.



جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير مستشفى المسالك البولية ورئيس الورشة العلمية، وبمشاركة الدكتور محمد شلبي أستاذ المسالك البولية بجامعة أسيوط، ورئيس الجمعية المصرية للمسالك البولية الأسبق، والدكتور أحمد معين أستاذ مساعد بقسم المسالك البولية بالجامعة، ومقرر الورشة، إلي جانب كوكبة من أساتذة جراحة المسالك البولية بجامعات مصر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط.



وحاضر خلال الورشة؛ البروفيسور ريتشارد هاوتمان أستاذ جراحة المثانة البديلة بألمانيا، والدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، والدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، ورئيس شعبة أورام المسالك البولية بالجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.



الورشة تستهدف تبادل الرؤى العلمية وأحدث ما وصل إليه العلم في أورام المسالك البولية



وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى العلمية بين أساتذة المسالك البولية بالجامعة وخارجها، ونقلها إلى شباب الأطباء؛ وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية التعليم الطبى المستمر للأطباء فى الإرتقاء بمهاراتهم الطبية فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وذلك يأتى فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل على الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وتسلط الورشة الضوء على الطرق الحديثة فى متابعة مرضى أورام البروستاتا، والكلى، والغدة الكظرية، وكيفية التعامل السليم معها، بدءًا من تشخيص الورم؛ وصولًا إلى اختيار طريقة العلاج المناسبة لكل حالة.



وأشاد الحضور خلال الورشة، بدور مستشفى المسالك البولية؛ في استضافة وتنظيم اللقاءات العلمية والطبية المهمة، التي تواكب كل ما هو جديد في جراحات وتخصصات المسالك البولية، ومناقشتها لأهم الأبحاث والدراسات العلمية، التي تصب في صالح المرضي المترددين عليها، فضلًا عن دورها في تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لشباب الأطباء، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى في محافظات الصعيد، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.



واستهدفت الورشة؛ مناقشة أهم جوانب أورام البروستاتا، وجراحات أورام الكلى، والغدة الكظرية، والجراحات المتقدمة في تخليق المثانة البديلة من الأمعاء، بعد استئصال المثانة البولية؛ لإصابتها بالأورام الخبيثة.



وتتضمن الورشة العديد من الجلسات والمحاضرات العلمية، من بينها: الجلسة الأولى بعنوان "أصل تخليق المثانة الصناعية" ويحاضرها؛ البروفيسور ريتشارد هاوتمان، والجلسة الثانية بعنوان: "كيفية اختيار تحويل مسار البول بعد عملية الاستئصال الجذري للمثانة البولية" ويحاضرها؛ الدكتور حسن أبو العينين، والجلسة الثالثة بعنوان: "كيفية تحسين نتائج عملية الاستئصال الجذري للمثانة البولية"، ويحاضرها؛ الدكتور أحمد معين، والجلسة الرابعة بعنوان: "تطور تخليق المثانة الصناعية" ويحاضرها؛ البروفيسور ريتشارد هاوتمان.